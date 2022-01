L'ajustement budgétaire approuvé en commission

(Belga) La commission des Finances et du Budget de la Chambre a approuvé mardi le premier ajustement budgétaire 2022, a annoncé la secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker. L'exercice comprend un certain nombre de modifications, notamment dans le cadre de la crise sanitaire.

Afin de payer les mesures d'aide corona correctement et en temps utile, l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) prévoit d'importants développements informatiques pour accorder les primes aux employeurs. Le gouvernement fédéral a mis 270.000 euros à la disposition de l'institution parapublique. Dans le cadre de la crise sanitaire, des compensations covid pour Infrabel et la SNCB ont également été prévues pour le premier trimestre 2022, respectivement à hauteur de 1,25 million d'euros et 26,75 millions d'euros. Dans le cadre des projets belges au sein du European Recovery & Resilience Facility (RRF), 9,1 millions d'euros de fonds TVA supplémentaires ont été prévus. Des ressources supplémentaires de 26 millions d'euros sont prévues par ailleurs pour des études préliminaires en vue de la construction et l'exploitation de parcs éoliens offshore dans la mer du Nord belge. Une augmentation de 39,9 millions d'euros des crédits est également annoncée pour le SPP Intégration sociale. Cet argent sera utilisé, au premier trimestre, pour verser une prime de 25 euros par mois aux bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, de l'allocation d'intégration, de l'allocation de substitution de revenu et de la garantie de revenu pour les personnes âgées (GRAPA). (Belga)