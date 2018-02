L'édition 2017 de l'opération Viva for Life permettra de soutenir 104 projets

(Belga) Les responsables de l'opération "Viva for Life", organisée par la RTBF, ont dressé lundi le bilan de la cinquième édition de leur opération, qui avait été mise sur pied en décembre dernier à Nivelles. L'administrateur général Jean-Paul Philippot évoque une "formidable mobilisation". Le record de dons enregistré a permis de récolter 4.115.330 euros, lesquels serviront à soutenir 104 projets de lutte contre la pauvreté infantile en Wallonie et à Bruxelles. En 2016, 91 projets avaient été retenus, et 76 en 2015. Pour cette édition, 63% des projets concernent les enfants de 0 à 3 ans, contre 37% pour les 3 à 6 ans.

Dans 84% des cas, il s'agit de permettre un renforcement de personnel au sein des associations qui travaillent au quotidien pour réduire l'impact de la pauvreté sur les enfants. Le financement de matériel ou de travaux pour améliorer la qualité et la quantité de services rendus par ces associations représente 10% des dossiers, et 6% concernent l'acquisition de véhicules pour une meilleure accessibilité des services aux familles. "On voit que Viva for Life change des vies", s'est réjouie sur place la journaliste Ophélie Fontana, qui était une des trois personnalités de la RTBF enfermées durant 144 heures dans le "Cube de verre" installé sur la Grand-Place de Nivelles en décembre dernier. Au total, 140 projets avaient été soumis au jury d'experts présidé par Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l'Enfant. Sur les 104 dossiers finalement retenus, 6 sont localisés en province du Luxembourg, 10 en province de Namur, 24 à Liège, 23 en Hainaut, 9 en Brabant wallon et 32 à Bruxelles. (Belga)