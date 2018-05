L'Exécutif des musulmans ne reconnaît pas la formation donnée à la Grande Mosquée

(Belga) L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) ne reconnaît ni l'enseignement prodigué à la Grande Mosquée de Bruxelles par le Centre Islamique et Culturel de Belgique (CICB), ni les titres qu'il délivre depuis que la représentativité du culte musulman lui a été retirée dans les années 1990, a fait savoir l'EMB dans un communiqué. Aucun imam désigné dans une mosquée reconnue n'a en outre suivi de formation au CICB.

Un rapport de l'Organe Coordination et d'Analyse de la Menace (OCAM) dresse un bilan alarmant sur la formation des imams par le CICB, un organe placé sous la coupe de la Ligue islamique mondiale et de l'Arabie saoudite et non reconnu par l'Etat. La commission d'enquête sur les attentats terroristes a recommandé à l'Etat belge de rompre la convention qui lie la Belgique à l'Arabie saoudite pour l'exploitation de la Grande Mosquée du Cinquantenaire. Le gouvernement a annoncé la rupture, moyennant un préavis d'un an, au mois de mars. L'Exécutif des musulmans en reprendra la gestion en compagnie d'une communauté musulmane locale. "L'Exécutif des Musulmans de Belgique ne peut qu'être satisfait de la décision prise par le gouvernement fédéral de lui confier la gestion du CICB - Grande mosquée dans un avenir proche et s'engage à prendre ses responsabilités dans le développement et la construction d'un islam de Belgique: un islam ouvert et ancré dans le contexte démocratique belge et européen", a souligné le président de l'Exécutif, Salah Echallaoui. L'EMB prépare par ailleurs la mise sur pied d'un institut de formation des imams et des conseilleurs islamiques, dont l'ouverture est attendue pour l'année académique prochaine. Les professeurs de religion islamique sont quant à eux formés au sein des Hautes écoles et/ou universités dans le cadre de partenariats conclus avec l'EMB. Un partenariat conclu avec les directions des prisons prévoit enfin que les ouvrages islamiques mis entre les mains des détenus ont reçu un agrément de l'EMB, précise l'Exécutif.