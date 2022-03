La Chambre approuve l'interdiction d'importer des trophées de chasse d'espèces menacées

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution des députés socialistes Kris Verduyckt (Vooruit) et Mélissa Hanus (PS) visant à interdire l'importation de trophées de chasse d'espèces protégées.

Les députés demandent de charger le membre du gouvernement compétent de décider immédiatement de ne plus octroyer d'autorisation pour l'importation de trophées de chasse de toutes les espèces animales mentionnées à l'annexe A du règlement européen n° 338/97, ainsi que des six espèces animales suivantes mentionnées à l'annexe B de ce règlement: rhinocéros blanc du Sud, hippopotame commun, éléphant de savane d'Afrique, argali, lion et ours blanc ou polaire. "Plus de 15.000 trophées de chasses issus d'espèces protégées - tigres, léopards, zèbres, éléphants, rhinocéros, lions ou encore ours polaires - ont été importés en Europe entre 2014 et 2018. Entre-temps, un sondage a révélé que 91% des Belges étaient favorables à l'interdiction d'importation de tels trophées dans notre pays. Nous devons interdire les trophées de chasse pour les animaux en voie de disparition et agir pour préserver la biodiversité et enrayer les souffrances animales associées à ce phénomène !", a expliqué Mélissa Hanus. Le texte a été approuvé à l'unanimité. (Belga)