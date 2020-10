La fréquentation de trains en baisse depuis le début de la semaine

(Belga) Le taux d'occupation des trains est passé de 64% à 61% depuis que le télétravail est redevenu la règle afin de limiter la propagation du coronavirus, a annoncé mercredi matin le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) sur LN24.

Depuis lundi, le télétravail est redevenu la règle, conformément aux décisions prises par le comité de concertation vendredi dernier. Si une baisse de fréquentation est constatée, "la volonté est de maintenir un service maximal et sécurisé", a-t-il ajouté. Le ministre de la Mobilité a par ailleurs évoqué une première réunion qui s'est tenue mercredi soir avec ses homologues régionaux. "Il existe une volonté de travailler ensemble. Notre objectif est qu'il y ait moins de voitures sur les routes tout en maintenant la mobilité." Georges Gilkinet a à ce titre rappelé que le gouvernement n'avait pas l'intention de s'attaquer dans l'immédiat aux voitures de société. "Nous devons essayer de proposer des alternatives. On ne peut pas les supprimer sans ces alternatives", a-t-il assuré. Le ministre a ainsi rappelé l'intention d'investir dans l'infrastructure ferroviaire via Infrabel et d'établir une vision à l'horizon 2040 pour la SNCB. (Belga)