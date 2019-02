La loi climat sera-t-elle votée avant les élections? Jean-Marc Nollet entend bien "contourner la N-VA"

La loi climat a été déposée au parlement par Ecolo, mais aujourd'hui, elle n'est toujours pas votée. Cette loi trace un cadre institutionnel pour mener la politique climatique de la Belgique, éclatée entre le pouvoir fédéral et les Régions, et fixe plusieurs objectifs à atteindre. Tous les partis francophones sont derrière, mais il n'y a pas suffisamment de partis flamands pour la soutenir.





"Je prendrai mon bâton de pèlerin"

Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, était l'invité de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Il est confiant sur le fait qu'elle soit votée avant les élections. "Le sp.a, Groen, ont signé la loi, et l'Open VLD s'est prononcé hier, en disant nous, on veut continuer à travailler sur ce texte, et on a un point de rendez-vous le 14 mars avec un vote en commission parlementaire. Je prendrai donc mon bâton de pèlerin avec Kristof Calvo, mon homologue de Groen, pour rencontrer le VLD, pour entendre leurs éventuels amendements, et pour rassembler toutes les forces autour du vote de cette loi, qui est demandé par les verts".



"Tant pis pour la N-VA"

Si les libéraux flamands soutenaient cette loi, passerait-elle? "Oui, je suis persuadé qu'alors le CD&V va basculer du bon côté, et tant pis pour la N-VA. Soyons clairs, aujourd'hui, il y a la perspective de trouver une solution qui contourne la N-VA, ça, c'est un beau projet de fin de législature", a-t-il ajouté.



