La politique vue par LES AGRICULTEURS: "On est mis de côté car on représente de moins en moins dans la population active"

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les élections communales. Toute cette semaine, nous irons à la rencontre de la population pour connaître son regard sur la politique, son état d’esprit à quelques jours du scrutin local. Aujourd’hui, nous donnons la parole aux agriculteurs. Nathanaël Pauly et Guillaume Wils les ont rencontrés.

Chaque année, 1.500 emplois disparaissent dans le secteur agricole. Résultat, en 30 ans, le nombre d’agriculteurs en Wallonie a chuté. Il est passé de 45.000 à 20.000.

"On est mis de côté car on représente de moins en moins dans la population active", déplore l’un d’entre eux. "Le poids électoral est trop faible pour pouvoir influencer des décisions", ajoute un collègue.

Pour tous ces travailleurs, les élections communales constituent un enjeu important. Ils espèrent ainsi se faire entendre et apporter leur vision et perception du pays. "Ce qu’on aime au niveau communal, c’est apporter nos problèmes sur la table et expliquer que l’on existe", insiste l’un d’entre eux.