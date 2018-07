Le ministre Koen Geens invite les syndicats à une nouvelle réunion formelle lundi prochain

(Belga) Les syndicats ont reçu vendredi une invitation du ministre de la Justice Koen Geens à se réunir formellement le lundi 9 juillet, a annoncé le front commun syndical composé de la CSC Services publics, de la CGSP-Amio, du SLFP et de leurs pendants flamands. Dans l'après-midi, ils attendaient toujours la version définitive de l'avant-projet de loi du ministre, qui vise à instaurer un service minimum dans les prisons en cas de grève prolongée. Un service garanti dont les agents pénitentiaires ne veulent pas et qui a débouché sur un conflit social en cours depuis plus de deux semaines.

Après les discussions "constructives" menées la veille entre le ministre Koen Geens (CD&V) et les syndicats, les assemblées générales syndicales étaient réunies vendredi pour analyser la nouvelle proposition d'avant-projet de loi. Elles ne l'ont toutefois pas reçue et "le ministre de la Justice a convoqué une réunion formelle lundi à 8h00", a indiqué Michel Jacobs, secrétaire fédéral de la CGSP-Amio. "Avec cette nouvelle convocation, on peut espérer des avancées sur les points de rupture que comportait le dernier texte", escompte la secrétaire permanente de la CSC Services publics, Claudine Coupienne. En effet, "la négociation officielle a pris fin hier/jeudi et nous n'avons toujours pas obtenu la nouvelle version", poursuit Mme Coupienne, qui suppose dès lors que la réunion de lundi se basera sur de nouveaux éléments. "Il s'agit d'un dossier spécial et ce ne serait pas la première fois que l'on arrive à une réunion sans avoir pu consulter la nouvelle mouture au préalable", ajoute-t-elle. Les assemblées générales de ce vendredi sont entre-temps dissoutes. Les syndicats soumettront le nouveau texte à leur base lundi à 14h00. Les actions sont quant à elles maintenues ce week-end, ont confirmé les syndicats. Lundi, les gardiens de prison bruxellois se croiseront également les bras, selon le modèle de grève tournante. (Belga)