(Belga) Le Parlement germanophone a fait sa rentrée, ce lundi, à l'occasion de la première séance plénière après la trêve estivale. Dans son allocution, Oliver Paasch, le ministre-président, est revenu les réformes de la législature en cours avant de présenter les grandes lignes de la politique qui sera mise en œuvre lors des prochains mois.

Oliver Paasch s'est exprimé, durant environ 90 minutes, sur la politique menée, par son gouvernement. Alors que des élections se tiendront en mai prochain, le ministre-président est longuement revenu sur les réformes mises en place depuis 2014. Parmi celles-ci : la politique de l'emploi qui a été reformée avec notamment la réduction du nombre de mesures d'aide à l'emploi qui permet de coller davantage aux besoins de la Communauté germanophone ou encore l'augmentation de 100.000 euros par an du budget alloué à la protection du patrimoine. Le minisitre-président est aussi revenu sur les mesures prises en matière de tourisme, de culture et de sport. La formation et notamment l'apprentissage des langues est un cheval de bataille du gouvernement. "Cette année, on investit 114 millions d'euros dans la formation des enfants et des jeunes. Soit plus que dans toutes les autres matières", a indiqué Oliver Paasch. Le chef du gouvernement a aussi abordé des problématiques comme l'accueil de la petite enfance, les soins de santé ou l'accueil des seniors. Enfin, Oliver Paasch est aussi revenu sur le transfert des compétences de l'aménagement du territoire, du logement et de l'énergie. Les débats au sujet de cette déclaration gouvernementale se tiendront le 24 septembre prochain. (Belga)