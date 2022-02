Le Premier ministre l'assure: la TVA à 6% sur l'électricité sera bien appliquée dès le 1er mars

Alexander De Croo était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le Premier ministre a notamment été interrogé sur les mesures de soutien à la population pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Une réduction de la TVA de 21% à 6% sur l'électricité était prévue pour le 1er mars.

Vendredi, le gouvernement fédéral a annoncé que la mesure ne se verra concrètement sur les acomptes qu'à partir du 1er avril. Pour expliquer cela, les autorités ont avancé des raisons techniques et d'organisation interne des opérateurs. Cela veut-il dire que la mesure a été retardée, comme cela a été interprété vendredi? "Non, pas du tout. D'ailleurs, la réduction de la TVA sur l'électricité, c'est à partir du 1er mars pour une période de quatre mois", répond Alexander De Croo.

Le Premier ministre affirme que rien ne change. "Tout le monde reçoit des factures intermédiaires. Pour changer les factures intermédiaires, le secteur a dit que la première facture qui sera changée, c'est à partir du 1er avril. Mais dans le calcul final qui se fait sur la base d'une année, le mois de mars sera un mois à 6% et pas un mois à 21%", précise Alexander De Croo.

L'explication des fournisseurs

Durant l'émission C'est pas tous les jours dimanche, le directeur de la communication de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (FEBEG) a expliqué pourquoi les Belges ne verront pas la réduction de TVA sur leurs factures dès le mois de mars. "D'abord, la TVA est effectivement baissée à partir du 1er mars, mais on ne la verra pas dans la première facture d'acompte, celle du mois de mars, mais elle sera bien présente dans la facture d'acompte d'avril, de mai et de juin. In fine, les gens recevront au moment de leur décompte annuel. À ce moment-là, il y a une facture de décompte, et cette facture de décompte tiendra intégralement compte de la diminution de la TVA à 6%. Ce décompte peut être provoqué soit par la lecture de leurs compteurs, soit par un déménagement ou un changement de fournisseur, etc.", a indiqué Stéphane Bocqué.

Cinq aides au pouvoir d'achat selon le Premier ministre

Mais revenons-en aux décision du gouvernement fédéral pour soutenir les Belges. L'opposition s'est montrée très dure et a notamment critiqué un accord trop lent, trop faible et trop provisoire. Voici la défense du Premier ministre. "Il faut quand même regarder l'assiette au total. Elle est quand même large et elle s'applique à tout le monde. L'assiette, c'est cinq éléments. C'est d’abord la réduction de la TVA sur l'électricité pendant quatre mois. Deuxièmement, c'est la prime chauffage de 100€ pour tout le monde, donc aussi pour ceux qui se chauffent au mazout", avance Alexander De Croo.

Le libéral avance aussi les indexations des salaires, des allocations sociales et des pensions. "On a déjà eu deux indexations, il va y en avoir une troisième et probablement une quatrième", rappelle-t-il. "Quatrième élément, c'est le tax shift de 300 millions qui donne un avantage entre 100 et 200€ par an par personne. Et puis cinquième élément, c'est le tarif social que 20% de la population utilise en Belgique".

C'est une augmentation du pouvoir d'achat de 1.000€

Alexander De Croo avance des chiffres pour illustrer sa défense. "Si vous prenez quelqu'un qui est seul avec un salaire plutôt réduit de 2.700€ brut, c'est une augmentation du pouvoir d'achat de 1.000€ sur base annuelle. Si vous prenez un couple, c'est une augmentation jusque 2.000€ par an", affirme-t-il. "Je comprends que les factures d'énergie sont élevées. Je comprends que c'est une difficulté énorme. Mais aller dire que ce que le gouvernement fait c'est peanuts, c'est une façon déloyale de représenter ce que ce gouvernement fait. C'est malhonnête", conclut le Premier ministre.