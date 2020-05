Le premier vol de rapatriement de Belges depuis le Maroc a eu lieu vendredi

(Belga) Un premier vol de rapatriement de Belges a eu lieu vendredi après-midi depuis le Maroc, à bord duquel 264 compatriotes ont pu prendre place, indique samedi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin (MR). Un autre avion quittera Casablanca ce samedi après-midi pour se poser à Brussels Airport en soirée. Trois autres vols sont encore prévus pour la semaine prochaine.

Les rapatriements se passent en plusieurs phases depuis Casablanca, étant donné la fermeture des autres aéroports, précisent les Affaires étrangères. Des bus ont dès lors été spécialement affrétés pour permettre aux Belges se trouvant un peu partout dans le pays de rejoindre cette ville. L'ambassade belge à Rabat a été contactée par environ 4.500 personnes, dont 3.400 Belges qui souhaitaient rentrer en Belgique. Pour entrer en considération de ce rapatriement à caractère humanitaire, il faut cependant être résidant en Belgique et pouvoir démontrer ce caractère humanitaire, soit médical, soit social, rappelle le ministre Goffin. Les autorités marocaines, qui ont fermé l'espace aérien il y a plus d'un mois et établi un couvre-feu, ont accepté ce rapatriement dans la mesure où ces conditions étaient respectées. Environ 1.500 Belges possédaient de telles preuves qui ont été soumises aux autorités marocaines pour approbation. Quelque 1.200 compatriotes étaient par ailleurs déjà rentrés en provenance du Maroc au mois de mars. C'est un dossier complexe qui demande à être traité avec calme et dans le respect mutuel, insistent les Affaires étrangères, soulignant que la diplomatie s'inscrit dans un cadre juridique et que la Belgique doit respecter les accords internationaux. (Belga)