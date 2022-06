Les Belges ont-ils encore confiance dans la Vivaldi, la coalition qui dirige le gouvernement depuis 2020 ?

La rumeur d’élections anticipées, les débats sans fin sur certains sujets, les critiques plus du tout voilées de certains présidents de parti de la majorité à l’égard de la méthode du Premier ministre… La Vivaldi (le nom de la coalition gouvernementale fédérale qui réunit les partis socialistes, les partis libéraux, les partis écologistes et les chrétiens-démocrates flamands depuis octobre 2020) semble sur la corde raide, ces dernières semaines.

Mais que pensent les Belges de ce gouvernement et surtout, de son avenir ? C'était l'une des questions du Grand Baromètre RTL info.

Environ un Belge sur deux (47%) défend encore le gouvernement, et souhaite qu’il aille jusqu’au bout de la législature, soit en 2024. Un tiers des Belges veulent le voir tomber et retourner voter, de façon anticipée. Ce qui est inquiétant pour la Vivaldi, c’est que ce sont surtout les sondés francophones, qui défendent le gouvernement fédéral. 52% de Wallons et 57% des Bruxellois veulent que ce gouvernement tienne jusqu’au bout. En Flandre, il n’y a plus que 43% qui défendent cette coalition à 7.

Plus on est jeune, moins on défend ce gouvernement. Plus on est en situation de précarité, plus on veut le voir tomber.

La fin des disputes !

Quoi qu’il arrive, il faut que les disputes au sein du gouvernement cessent. Les trois-quarts des Belges trouvent que les partis du gouvernement se chamaillent trop. Les Flamands (78%) sont un peu plus fatigués de ces guéguerres que les Francophones. Les plus de 55 ans, plus horripilés que le public plus jeune. S’il y a des disputes, c’est souvent parce que des partis de la majorité sont critiques à l’égard du gouvernement dont ils font partie. Or, paradoxalement, une majorité de Belges trouvent que les ministres et les présidents de partis doivent pouvoir dire ce qu’ils pensent du gouvernement. Et non se taire, par loyauté.

*Ce sondage a été réalisé sur base de 2.552 répondants (536 à Bruxelles, 1008 en Wallonie et 1008 en Flandre), échantillon représentatif parmi les Belges de 18 ans et plus. Enquête menée du 6 au 14 juin 2022. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Flandre, 3,1% en Wallonie ; 4,2% à Bruxelles.

