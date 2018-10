Les bureaux de vote sont toujours ouverts à Bruxelles et en communauté germanophone, où l'on vote électroniquement. Ils sont, par contre, désormais fermés, dans la plupart des communes wallonnes où c'était le grand retour au vote papier cette année.

Contrairement à la capitale bruxelloise où 47 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir à 8h00 en raison de problèmes techniques, presque tous les bureaux de vote ont ouvert normalement dimanche matin en Wallonie.

Quelques incidents isolés ont cependant été signalés. A Saint-Georges-sur-Meuse (province de Liège), deux bureaux de vote ont été évacués à cause d'un début d'incendie. A Tubize, "le bulletin provincial a par erreur été ouvert aux non-Belges", d'après Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie.

Les bureaux de vote sont censés fermer à 13h00 dans le sud du pays (sauf dans la Communauté germanophone où l'on vote sur ordinateur et non sur papier). Malgré tout, plusieurs personnes encore présentes dans les files pourront passer par l'isoloir. "On va laisser voter ceux qui sont dans les files", a assuré Nicolas Yernaux.

Pas moyen d'en savoir plus sur le vote des différents citoyens croisés par nos journalistes Nicolas Lowick et Maxime Simon. "On voit ça à l'autopsie, comme on dit", dit d'ailleurs un homme à leur micro.

En début d'après-midi, les premières tendances ne tarderont pas à tomber.