Les commémorations des 75 ans de la Bataille des Ardennes débutent à Bastogne

(Belga) Les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, qui s'étaleront sur quatre jours, ont débuté vendredi à Bastogne. Une première rencontre entre vétérans américains et des élèves du secondaire a déjà eu lieu au Bastogne War Museum. Un feu d'artifice inaugural sera tiré en début de soirée du site militaire de Bastogne Barracks.

L'un des moments forts du week-end aura lieu samedi après midi avec plusieurs milliers de personnes qui devraient rallier le centre de Bastogne. Un cortège patriotique, avec des vétérans et les autorités, défilera dès 14h30 à travers les rues de la "Nuts City" avec des arrêts pour fleurir les monuments Patton et McAuliffe. Plus de trente vétérans US seront présents. Une importante délégation américaine prendra part à ce moment officiel. La présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, devrait être présente tout comme une délégation du Sénat. Le gouvernement fédéral belge devrait, lui, être représenté par la Première ministre. Le gouvernement wallon sera aussi représenté. La tradition du jet de noix depuis le balcon de l'hôtel de ville, moment populaire annuel, aura lieu vers 16h00. Une autre cérémonie mettra à l'honneur les vétérans en fin d'après-midi. Un spectacle son et lumière donné à deux reprises sur le site du Mardasson ponctuera cette première journée. (Belga)