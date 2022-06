Les socialistes appellent à ériger un rempart constitutionnel pour le droit à l'IVG

(Belga) Le groupe PS à la Chambre appelle à ériger un "rempart constitutionnel en Belgique pour le droit à l'IVG et protéger ainsi la liberté fondamentale des femmes de disposer de leur corps", au lendemain de la révocation de ce droit par la Cour suprême américaine.

Les socialistes vont proposer de réaliser un "rapport d'initiative" au parlement afin de pouvoir inscrire cette liberté fondamentale dans le titre deux. Pour ce faire, ils suggèrent des auditions. "Bétonner ce droit fondamental dans notre Constitution appelle rigueur et expertise", a en effet estimé samedi le chef de groupe à la Chambre PS Ahmed Laaouej. "Pour protéger le droit à l'IVG, pour empêcher un retour en arrière, il faut garantir un effet standstill (principe constitutionnel de non régression des droits sociaux) et mobiliser notamment les articles 11 bis, 22 et 23 (égalité hommes-femmes, protection de la vie privée, sécurité sociale)", a-t-il précisé. L'idée est d'empêcher, après ce qu'il vient de se produire aux États-Unis, "toute régression du droit des femmes tel qu'il est déjà consacré en Belgique". Les socialistes proposent de réunir une série d'experts et de spécialistes de la Constitution pour y ancrer cette liberté fondamentale. Ils mettront le point à l'ordre du jour de la prochaine commission de révision de la Constitution. La révocation du droit à l'IVG par la Cour suprême américaine est un "cataclysme mondial", selon le député. (Belga)