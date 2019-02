Liège débloque un budget participatif d'un million d'euros pour 2019

(Belga) Le budget participatif qui s'élevait à 100.000 euros en 2018 sera augmenté à un million d'euros en 2019, a annoncé Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, qui a présenté lundi la déclaration de politique communale de sa majorité (PS/"MR pour Liège") pour la législature 2018-2024. L'opposition a émis mardi quelques réserves.

Un budget participatif de 100.000 euros avait été inscrit au budget 2018, à la suite du processus participatif "Réinventons Liège" au cours duquel les Liégeois et Liégeoises avaient notamment exprimé la volonté d'être davantage impliqués. Ce budget visait à mener des projets dans des quartiers. Dans sa déclaration de politique communale, la majorité PS/"MR pour Liège" s'engage à faire grimper ce budget jusqu'à un million d'euros pour 2019. Si l'opposition a souligné une belle intention, mardi soir lors du conseil communal, elle a tout de même émis des réserves. "Un million, c'est très bien mais vous ne dites rien des outils et méthodes qui seront mis en oeuvre", a souligné Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent. Pour le PTB, les moyens restent assez limités au vu du nombre de comités de quartier existants sur le territoire de la ville de Liège. "Nous renforcerons également les capacités d'action des comités de quartier et nous inclurons systématiquement les citoyens dans la conception des aménagements qui concernent leur quotidien. La participation citoyenne sera également renforcée dans le cadre du développement de projets urbanistiques dans les quartiers. A titre d'exemple, le collège concertera les différents collectifs pour déterminer la manière de développer le site de la Chartreuse de manière cohérente. Cette façon de faire sera reproduite en d'autres endroits du territoire communal comme le lieu-dit Ry-Ponet", promet la déclaration de politique communale.