Manifestation le 28 septembre contre l'abolition du régime maladie des fonctionnaires

Le front commun syndical (CSC, CSGP et SLFP) annonce vendredi son intention d'organiser une manifestation le 28 septembre prochain à Bruxelles pour protester contre l'abolition du régime maladie des fonctionnaires.

"Les fonctionnaires des secteurs touchés par la mesure sont conviés à cette manifestation: policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale", a expliqué à Belga Silvava Bosso, de la CSC-Services Publics. "Il n'est pas exclu que d'autres administrations viennent en solidarité", a-t-elle ajouté, précisant que les transports en commun (SNCB, TEC, Stib) ne seraient pas impactés. "Nous devons toutefois encore préciser les modalités de l'action avec la police." Pendant l'été, le gouvernement fédéral a décidé de supprimer à partir du 1er janvier 2019 le régime maladie auquel les fonctionnaires ont droit. Cette évolution les empêchera désormais de reporter leurs jours de congés maladie inutilisés à l'année suivante. Le front commun syndical, qui négocie depuis avril dernier une réforme du statut des fonctionnaires fédéraux, s'insurge car cette mesure n'avait pas été concertée. "La maladie n'est pas un choix et les jours de maladie ne sont pas des congés", s'insurge le front commun dans un communiqué. "Ce sont les malades graves et de longue durée qui paieront la note de cette décision. Après de nombreuses attaques et promesses non tenues, la coupe dans le régime du crédit maladie est la mesure de trop", ajoute le front commun. Les syndicats sollicitent également une rencontre avec les ministres de la Fonction publique Steven Vandeput et de l'Intérieur Jan Jambon.