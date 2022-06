Manifestation pour le pouvoir d'achat - La présence de membres de la majorité irrite aussi l'Open Vld

(Belga) Le député Christian Leysen (Open Vld) n'a pas caché mercredi son irritation devant la présence de plusieurs membres de la majorité à la manifestation nationale pour le pouvoir d'achat organisée lundi à Bruxelles par les syndicats.

"Mon estomac se retourne quand je vois des partis de la majorité participer à une manifestation contre la politique du gouvernement", a-t-il déclaré à la Chambre durant le débat consacré à l'ajustement budgétaire. Parmi les revendications de la manifestation figurait la révision de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises qui, telle que modifiée par le gouvernement Michel, corsète les augmentations salariales hors indexation. On retrouvait parmi les manifestants le président du PS, les nouveaux présidents de Groen, des députés Ecolo et Vooruit. Le MR avait déjà pointé du doigt la présence de membres de la majorité. Le député Open Vld, également homme d'affaires, lui a embrayé le pas. Il s'est également montré critique à l'égard de la politique de sanction à l'égard de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, estimant qu'elles étaient peu efficaces "si l'on voit qu'elles font nous plus de mal qu'elles n'en font à la Russie". A ses yeux, de "sombres nuages s'amoncellent" sur l'économie belge et des "décisions courageuses" seront nécessaires. (Belga)