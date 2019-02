Mouvements de jeunesse: la Wallonie veut créer un label "camps durables"

(Belga) Le gouvernement wallon a lancé un appel à destination des mouvements de jeunesse afin de développer 15 projets de "camps durables" pour lesquels il entend créer un label.

"De plus en plus, les animateurs des mouvements de jeunesse wallons s'engagent à respecter l'environnement en adoptant des habitudes zéro déchet ou encore en utilisant des modes de déplacements alternatifs. Interpellé par ces jeunes, nous souhaitons mettre en valeur leur engagement à travers la création d'un label 'camps durables'", a indiqué le ministre régional en charge de la Transition écologique, Carlo Di Antonio (cdH). Pour répondre à l'appel à projets, les mouvements de jeunesse intéressés doivent faire partie d'une des cinq fédérations reconnues en Wallonie (Fédération des Scouts, Guides catholiques de Belgique, Fédération nationale des Patros, les Faucons rouges et les Scouts et Guides pluralistes de Belgique). Un formulaire d'inscription est disponible, jusqu'au 1er mars 2019, sur le site web www.walloniedemain.be. Les projets seront évalués sur les thèmes de l'alimentation durable, de l'hygiène et du cadre de vie, de la gestion des déchets, de la mobilité et des activités de sensibilisation. Les lauréats seront également sélectionnés sur base de leur diversité, le jury veillant, par ailleurs, à élire d'une part des sections débutantes en matière de développement durable et d'autre part des sections plus rodées à la thématique. "Les sections lauréates bénéficieront d'une formation et d'un accompagnement afin de leur permettre de réaliser davantage d'activités de sensibilisation en faveur de l'environnement et de la transition écologique", a ajouté Carlo Di Antonio. (Belga)