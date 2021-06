Nomination d'une femme portant le voile au poste de commissaire du gouvernement: le MR ne décolère pas, Ecolo lui oppose ses arguments (vidéo)

Le Mouvement Réformateur ne décolère pas depuis la nomination par Ecolo d'Ihsane Haouach, une femme portant le voile, au poste de commissaire du gouvernement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les débats étaient très vifs aujourd'hui en commission de l'égalité des chances. L'Ecolo Sarah Schiltz, à l'origine de ce choix, a clairement détaillé les raisons objectives ayant mené à cette nomination. Néanmoins, le député Denis Ducarme a choisi de se désolidariser de la secrétaire d'Etat à l'égalité des chances.

L’Ecolo Sarah Schlitz, secrétaire d’état à l’égalité des chances, a justifié ce mercredi au parlement son choix de nommer Ihsane Haouach, une femme portant le voile, en tant que nouvelle commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. "Une commissaire du gouvernement n'est pas une fonctionnaire de l'Etat. Il ou elle exerce des missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général au sein d'un organisme", a entamé Sarah Schiltz avant d'insister sur le fait que la candidate "dispose de toutes les compétences requises pour mener à bien cette mission". "Diplômée avec grande distinction de la Solvay Business School, elle a démontré de grandes qualités de gestion et des expériences professionnelles probantes (…)", a soutenu Sarah Schiltz.





Denis Ducarme est en colère

Mais cette justification ne convainc pas Denis Ducarme, député MR et membre de la majorité. "Vous avez passé la ligne rouge, dorénavant, vous n'avez plus mon soutien acquis dans le cadre du vote de vos projets, a lancé avec véhémence le député au parlement. Je me sens délié de la solidarité. Je vais faire comme vous: dorénavant, vous n'aurez plus mon soutien acquis lors du vote de vos projets. Ce sera à la carte comme vous avez agi en méprisant une partie des membres de la majorité", a-t-il ajouté, entouré du chef du groupe MR Benoît Piedboeuf et de sa co-listière Marie-Christine Marghem.



Des accusations jugées "aberrantes" par la secrétaire d'Etat

Mardi, le président du MR, Georges-Bouchez, a dénoncé ce choix des écologistes qui, selon lui, n'a pas été concerté avec le reste du gouvernement. Or, pour les libéraux, il s'agit là d'un problème majeur car un commissaire du gouvernement représente l'ensemble du gouvernement. Un argument balayé par l'écologiste : "(…) Ce poste s'inscrit dans le cadre juridique général; la commissaire de gouvernement n'étant pas soumise aux règles spécifiques de la neutralité de l'Etat. Ne pas la sélectionner parce qu'elle affiche ses convictions religieuses serait alors une discrimination (…). Selon moi, madame Haouach est la bonne personne au bon endroit", avait expliqué Sarah Schiltz, qui juge aberrantes les accusations du MR.