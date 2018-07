Nouveau le 1er juillet - Nouvelle législation dans les intercommunales wallonnes

(Belga) Les pouvoirs locaux wallons avaient jusqu'au 30 juin pour appliquer la nouvelle législation du décret gouvernance, ainsi qu'au sein des intercommunales.

Les projets de décrets approuvés fin mars par le parlement wallon contiennent 130 dispositions législatives qui toucheront près de 20.000 personnes en matière de plafonds, de règles de rémunérations ou de contrôle des organes. Le renouvellement des instances devait être effectif au 1er juillet. Concrètement, le nombre maximal d'administrateurs se voit réduit d'un tiers et ne permettra plus que la désignation d'un seul président et d'un seul vice-président, ce qui diminuera les effectifs de 328 administrateurs et 98 vice-présidents, selon la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue. Le plafonnement de la rémunération du titulaire d'une fonction dirigeante locale à 245.000 euros bruts quels que soient l'intercommunale ou ses filiales est aussi prévu. Il s'agit d'une première grande réponse législative au scandale Publifin. (Belga)