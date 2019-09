Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'Invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Il est revenu sur ses piques lancées au PS et à Ecolo au moment de la constitution d'une majorité au Parlement.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est composé du PS, d'Ecolo et du MR. Il s'agit d'un mariage de raison plutôt que d'un mariage d'amour. Surtout après les attaques véhémentes de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au moment de la constitution d'une majorité au Parlement.

Il est revenu sur les piques lancées à l'encontre de ses collègues. "Je l'ai dit au Parlement: il y a des mariages d'amour qui ne durent pas longtemps. Et il y a des mariages de raison qui durent très longtemps. C'est clair que ce n'est pas un mariage d'amour et qu'on n'a pas souhaité le MR dans les gouvernements; on le sait. Mais, il y a aujourd'hui une responsabilité. Les gens attendent de nous qu'on assume nos responsabilités. Aujourd'hui, il y a une déclaration de gouvernement ambitieuse qui doit être soutenue et je vais m'atteler à ce que ce projet soit porté à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis souvent que, dans un gouvernement, l'échec de l'un n'est pas nécessairement la victoire de l'autre".