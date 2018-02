Présidentielle tchèque - Le président tchèque pro-russe Milos Zeman réélu pour un deuxième quinquennat

(Belga) Le président tchèque sortant pro-russe Milos Zeman a été réélu samedi pour un deuxième quinquennat, devançant l'académicien pro-européen Jiri Drahos de trois points, après le dépouillement de 99% des bulletins de vote.

M. Zeman, 73 ans, est crédité de 51,5% des suffrages contre 48,5% pour M. Drahos, 68 ans, selon la télévision publique tchèque. M. Drahos, 68 ans, a immédiatement reconnu le résultat, tout en soulignant qu'il était "très serré", et a félicité son adversaire. Mettant en lice deux candidats radicalement différents, le scrutin avait polarisé la société tchèque, notamment autour de la question de l'immigration et de l'orientation de la politique étrangère du pays, membre de l'Otan depuis 1999 et de l'Union européenne depuis 2004. Pour l'analyste Jiri Pehe, l'orientation pro-russe et pro-chinoise affichée par le président sortant n'est pas partagée par la majorité des Tchèques. "C'est plutôt la migration qui a été le sujet principal. Zeman (hostile aux migrants) est aux yeux de ses électeurs le défenseur des intérêts nationaux tchèques", a-t-il expliqué. Le président sortant a bénéficié notamment du soutien des milieux ruraux et des travailleurs manuels, tandis que M. Drahos était le candidat préféré des milieux intellectuels et des grandes villes.