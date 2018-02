Problèmes avec certaines carrières mixtes sur mypension.be

(Belga) Quelque 300.000 Belges, principalement des personnes ayant travaillé tant comme employé que comme fonctionnaire durant leur carrière, ne peuvent pas utiliser le site mypension.be. Les données doivent être introduites à la main pour ces carrières mixtes, ce qui prend du temps, explique Johan Janssens, administrateur général adjoint du service fédéral des Pensions.

Fin novembre, le service fédéral des Pensions annonçait que 96% des Belges pouvaient calculer le montant de leur retraite sur le site mypension.be: 100% des indépendants, 99% des employés, et 94% des fonctionnaires nommés et 70% des Belges avec une carrière mixte. "Plusieurs éléments peuvent toutefois empêcher de faire le calcul, par exemple l'interruption du service militaire, un emploi à l'étranger, ... Le plus problématique est l'absence de données sur la carrière de fonctionnaires. La centralisation des données est effectuée de manière numérique depuis 2011, il s'agit donc d'un problème du passé. Auparavant, les employeurs du secteur public devaient plonger dans leurs archives", selon Johan Janssens. Quelque 5% des 7 millions de carrières gérées par le service fédéral des Pensions sont concernées par les dysfonctionnements du site. Rétablir la situation prendra du temps, car cela devra être réalisé manuellement par quelques dizaines d'agents, ajoute-t-il.