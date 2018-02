Problèmes résolus suite au train bloqué lundi après-midi à Malines

(Belga) Tous les problèmes liés au train bloqué à Malines lundi en fin d'après-midi ont été résolus mardi vers 3h20, a communiqué à Belga Thomas Baeken, du gestionnaire de réseau Infrabel. "Les câbles supérieurs ont été inspectés par les spécialistes d'Infrabel. Les trains peuvent à nouveau rouler entre Malines et Vilvorde. Tout est donc en ordre pour l'heure de pointe du matin".

Le train reliant Charleroi à Anvers-Central était bloqué depuis lundi 16.45 à Malines. Un millier de voyageurs ont été évacués près de trois heures plus tard, et sont montés à bord d'un autre train. Le train défectueux a ensuite été remorqué et le câble supérieur a dû être inspecté par Infrabel. (Belga)