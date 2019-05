Selon des résultats partiels peu après 20 heures, le PTB effectue une belle percée, tant au niveau régional que fédéral. En Wallonie, le parti des travailleurs belges enregistre une hausse 5,6% (11,41% au total – dépouillement à 19%), et +7% à Bruxelles (10,92% - dépouillement à 43%).

Aux élections fédérales, selon les résultats disponibles à 20h30 (dépouillement à 58%), le PTB, allié à son pendant néerlandophone, le pvda, enregistrait une hausse de 4,96%, remportant 6,74% des voix.





"Il s'agit d'une percée historique"



Que va faire le PTB de cette victoire? Rester dans l'opposition ou faire une coalition? "Le premier élément, c'est qu'il s'agit d'une percée historique pour le PTB, donc on va d'abord bien réfléchir à ce qui va se passer; Comme on l'a dit on doit examiner l'ensemble des résultats, au niveau de l'ensemble du pays. On est contents au niveau wallon, on peut aussi être contents au niveau flamand, qu'il n'y a pas seulement la percée du Vlaams Belang, mais aussi une avancée importante du PTB. Donc on doit analyser les résultats, et voir ce qu'on va faire", a expliqué Germain Mugemangango, tête de liste au parlement wallon (arrondissement de Charleroi – Thuin).

> DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS(Par élection, circonscription, commune, candidat)