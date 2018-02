Rail: la situation plus compliquée au départ de Liège et Namur

(Belga) La situation sur le rail est plus compliquée mardi matin au départ de Namur et, surtout, de Liège en direction de Bruxelles, a indiqué la SNCB dans un nouvel état de la situation à 6h30. Tout le personnel du matin des équipes de cabines de signalisation a commencé le travail, a ajouté Infrabel.

Il n'y a aucun train au départ de Liège vers Bruxelles et seulement 20% au départ de Namur vers la capitale. Entre Charleroi et Bruxelles, deux trains sur trois circulent, 50% entre Namur et Charleroi, 33% entre Namur et Liège, 50% entre Mons et Bruxelles et 40% entre Tournai et la capitale. En Flandre, la situation est moins compliquée. C'est entre Anvers et Bruxelles que les perturbations sont les plus importantes avec un train sur deux. Entre Gand et Bruxelles, deux trains sur trois circulent, 80% entre Gand et Anvers, 90% entre la capitale et Ostende, 90% entre Courtrai et Bruxelles et 90% entre Gand et Courtrai. La SNCB recommande aux voyageurs de se renseigner via les différents canaux d'information avant d'entreprendre un déplacement. (Belga)