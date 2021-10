Redevance sur les vols courts: "une excellente nouvelle pour la planète"

(Belga) La redevance décidée par le gouvernement fédéral pour les vols de moins de 500 km constitue"une excellente nouvelle pour notre planète", a réagi mercredi le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, selon qui ces vols "doivent être réduits à leur plus simple expression".

"La Wallonie et ses aéroports régionaux espèrent que cette recette nouvelle pourra être investie, rapidement, dans la verdurisation du secteur aérien pour tendre vers le 0 carbone d'exploitation", ajoute le ministre. Dans ce contexte, "l'indispensable connexion air/rails doit être une priorité absolue des prochaines années afin de proposer aux usagers des alternatives crédibles. Les nouveaux investissements prévus dans le développement du rail et de la mobilité pourront également, et nous l'espérons, contribuer à un ciel plus vert les prochaines années", souligne-t-il par ailleurs. "La Wallonie et ses aéroports se tiennent à l'entière disposition du gouvernement fédéral pour travailler activement à ces pistes d'amélioration", conclut Jean-Luc Crucke. (Belga)