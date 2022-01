Réunion "thérapie" au gouvernement hier soir après plusieurs tensions: la Vivaldi est-elle en danger?

La majorité s'est réunie hier soir, s'offrant une thérapie de couple après moult différends.

Le Premier Ministre Alexander De Croo et ses vice-premiers ministres se sont vus en "mise au vert" hier soir : objectif : discuter des relations entre les 7 partenaires de la majorité, de la méthode de gouvernement employée jusqu’ici, et des réformes prévues pour l’année qui vient. Plus qu’un team-building, c’est une sorte de grande séance de "thérapie de couple", après plusieurs tensions retentissantes, ces dernières semaines sur des dossiers-clés.

Il n’était pas question d’aborder le fond des dossiers (pas de décision sur les prix de l’énergie, par exemple), mais plutôt sur la façon dont chaque parti de la coalition juge le mode opérationnel du gouvernement, et ce qu’il estime qu’il faut améliorer.

"Pas en danger"

"Le gouvernement n’est pas en danger, il ne faut pas exagérer la portée de la réunion", nous confiait hier soir une source haut-placée de la coalition Vivaldi. Il n’empêche : ce genre de séminaire/mise au vert sans discuter du fond d’un ou de plusieurs dossiers n’est pas courante, à l’échelon fédéral.

Ces derniers mois, de grands chantiers et réformes-clés du gouvernement ont été bloqués ou n’ont pas pu être finalisés, à cause de tensions au sein de la majorité :

- La réforme des pensions

- La baisse des accises sur le diesel et l’essence

- La sortie du nucléaire

- La réforme fiscale

- La taxation des footballeurs

- La vaccination obligatoire des soignants

- La réforme du marché du travail

La réunion d'hier soir était donc indispensable pour tenter de percer les abcès, après cette série importante de dossiers en rade. Il était davantage question de se dire les choses en face, entre partenaires. Et se convaincre d’une meilleure méthode de travail, au sein du gouvernement, pour l’année qui vient.