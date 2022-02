Sortie du nucléaire: Georges-Louis Bouchez propose une consultation populaire (vidéo)

Le 18 mars, Elia remettra un rapport basé sur des chiffres sur la poursuite du nucléaire. C'est ce que Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo avait annoncé sur nos ondes le 18 février dernier. George-Louis Bouchez, le président du MR, qui est contre la sortie du nucléaire proposait ce matin sur les ondes de Bel RTL qu'une consultation populaire soit organisée à ce sujet.

George-Louis Bouchez: "Je m'en tiens au mandat qui a été donné à Elia. Le mandat qui a été donné à Elia était de vérifier si les usines, les centrales à gaz auraient un permis ou pas. (...) Je vous invite à lire la loi. Il est simplement indiqué qu'Elia doit vérifier les permis s'ils sont attribués ou pas. (...) Ce n'est pas Elia qui a déterminé la capacité dont la Belgique avait besoin. C'est le bureau du plan. Le bureau du plan a dit que nous avions besoin de 13 Gigas en 2025 sauf qu'Elia, justement, a fait un rapport totalement à part indiquant que la consommation d'électricité allait augmenter de 35 à 50% d'ici 2050. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le principe de précaution aujourd'hui nous impose de garder les deux centrales nucléaires ouvertes et pour le surplus. Comme je suis un démocrate, je propose aux Ecolos d'utiliser un système qu'ils aiment beaucoup, c'est la consultation populaire pour déterminer notre mixte énergétique, puisqu'il semblerait qu'une partie de la classe politique ne soit pas capable d'avoir une perspective d'avenir.

Soumettons des questions simples, précises et concrètes à nos concitoyens pour qu'ils puissent se positionner face à un enjeu extrêmement stratégique.

Fabrice Grosfilley: Vous voulez une sorte de référendum pour décider si on garde ou pas le nucléaire? Théoriquement, la décision est le 18 mars...

George-Louis Bouchez: Oui, pour garder les deux réacteurs, le principe de précaution et le délai nous imposent.

Fabrice Grosfilley: Donc on garde les réacteurs même si c'est l'inverse qui est écrit dans l'accord de gouvernement?

George-Louis Bouchez: L'accord de gouvernement dit qu'on sort sauf si... Ici, les "sauf si", je peux faire une liste longue comme un jour sans fin, tellement il y a des choses qui ont changé depuis 2003. (...) Il faut regarder la réalité en face: aujourd'hui avec la Russie qui fait une telle pression sur l'Europe, avec notre obligation de diminuer les émissions de CO2, avec l'envolée des prix. Aujourd'hui, on produit un mégawatt d'énergie nucléaire, d'électricité nucléaire à 35 euros, on le vend à 250, 300 euros. Ce différentiel permet de rendre de l'argent à nos concitoyens.

Fabrice Grosfilley: une consultation populaire, c'est sérieux?

George-Louis Bouchez: Bien sûr que c'est sérieux. Pourquoi? On a peur des citoyens? On a des partis écologistes qui nous disent qu'on doit faire des commissions consultatives pour les piétons et pour toutes les histoires de la planète et par contre pour les sujets sérieux, il faudrait mettre les citoyens de côté...

Lors de cet entretien, le président du MR a également plaidé pour la mise en place d'un examen d'entrée aux études de médecine.