Un métro toutes les deux minutes sur les lignes 1 et 5 à Bruxelles à partir de 2023

(Belga) La fréquence sur les lignes 1 et 5 du métro bruxellois passera de 2 minutes 30 secondes à 2 minutes à partir de 2023, lorsque les nouveaux métros arriveront. L'automatisation complète de la nouvelle ligne 3 du métro est prévue pour 2030. L'information révélée par Bruzz a été confirmée à l'agence Belga.

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Verte), a dévoilé l'information à la Commission de la Mobilité dans une réponse à une question du député bruxellois Christophe De Beukelaer sur la modernisation du métro. Il y aura, pour les lignes 1 et 5, 22 nouvelles voitures de métro, un nouveau système de signalisation et un nouveau dépôt à la station Erasme. Le nouveau dépôt sera partiellement opérationnel en 2020 et sera pleinement opérationnel en 2021. Les premiers nouveaux métros arriveront fin 2020. Le système de signalisation est en cours d'expérimentation et de développement afin de pouvoir être mis en service en 2022. Une fois le nouveau système de signalisation opérationnel, la fréquence sur les lignes 1 et 5 pourra être portée à 2 minutes. Au rythme actuel de 2 minutes 30 secondes, les lignes 1 et 5 desservent 24 rames de métro par heure, avec 17.000 places par heure dans chaque sens. À une fréquence de 2 minutes, ce nombre augmente à 21.000 places par heure et par direction. Une augmentation de la fréquence pour les lignes 2 et 6 est également attendue avec un métro qui circulera toutes les 2 minutes 30 secondes au lieu des 3 minutes actuelles. Le nombre de passagers par heure et par direction passerait de 14.000 à 17.000. "L'automatisation des lignes 1 et 5 est soumise à une décision du gouvernement bruxellois, qui n'a pas encore été prise. L'automatisation de la ligne 3 est prévue pour 2030", déclare la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt. La modernisation du métro créera également de nouveaux emplois. On estime que 32 personnes viendront s'ajouter au service technique, trois personnes pour le service formation et il devrait y avoir 50 nouveaux conducteurs. (Belga)