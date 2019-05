Un politique à la maison: Barbara ne peut retenir un "Wouaaah" en apprenant le salaire de Didier Reynders

Bon prince, le Ministre des Affaires étrangères a réglé les courses de l'habitante de Leuze, actuellement au chômage. Une séquence étonnante entre un homme politique que sa fonction amène à être éloigner des réalités du terrain, et une mère au foyer en proie à des difficultés financières.

Didier Reynders, Ministre des Affaires étrangères, a participé à l'émission "Un politique à la maison" diffusée mercredi soir. Il est tête liste bruxelloise à la Chambre pour le MR.

Il a passé une journée typique dans la vie de Barbara, à Leuze. Elle a 47 ans et est mère au foyer. Elle a deux enfants et vit avec sa fille de 17 ans. Entre chômage, allocation et pensions alimentaire, elle touche moins de 1.500€ par mois. Elle est locataire et paie 600€ de loyer. En octobre dernier, elle a repris des études d'ambulancière (trois jours par semaine), mais le métier n'est pas en pénurie, elle doit donc continuer à chercher un emploi.



Didier Reynders dans un bus TEC

L'un des moments improbables de la rencontre entre le Ministère des Affaires étrangères et Barbara: les courses. Pour s'y rendre, ils ont dû attendre… le bus des TEC wallons. Ce qu'il ne fait pas tous les jours...

"C'est très mal desservi, on a des bus que toutes les deux heures", explique Barbara. Durant l'attente, les deux comparses d'un jour discute du rythme de vie. Pour se détendre, Didier Reynders explique qu'il "se met au calme" et s'adonne "à la lecture, du roman ou des bandes dessinées".

Le bus est à l'heure. "Ici, on va faire les courses pour un mois". Didier Reynders prend et conduit le caddie.

Barbara s'arrête devant une promotion pour le poulet. "C'est 500 grammes plus 300 grammes gratuits. Je pense que je vais prendre un deuxième paquet car il ne sera en promo qu'une fois sur le mois, comme ça j'en aurai pour trois fois".

"Combien vous gagnez ?"

Alors qu'il est question d'économie de quelques euros, Barbara ose une question. "Je peux vous demander combien vous gagnez ?".

Didier Reynders ne se défile pas. "Comme dans beaucoup de salaire, il y a des indemnités, mais on arrive à plus ou moins 11.000 euros nets par mois".

La réaction de Barbara est instinctive: "Wouaaah… Et les voyages, c'est aussi à charge de l'Etat ?". Le Ministre lui répond: "Les voyage professionnels, oui, bien sûr".

"Et est-ce que vous estimez que votre travail équivaut au salaire ?", sous-entend alors timidement la chômeuse de Leuze. "Oui, j'en ai le sentiment, parce que je me compare aux autres ministres et à des positions équivalentes dans le privé…", répond M. Reynders.

Au moment de passer à la caisse, le Ministre se montre bon prince. "Comme vous m'invitez à déjeuner, je vais vous inviter ici", dit-il, prenant en charge le caddie d'environ 120€. Barbara était "très touchée" par le geste.