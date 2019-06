Une centaine de cyclonudistes ont traversé Bruxelles samedi après-midi

(Belga) La 15e édition de la Cyclonudista, destinée à sensibiliser sur les conditions de circulation à vélo en ville, a démarré samedi après-midi à 15h00 du Square Frère Orban, dans le quartier européen à Bruxelles. Une centaine de cyclistes ont entamé une traversée de la ville, nus sur leur deux roues, de manière à attirer l'attention sur la nécessité d'améliorer l'accès aux vélos en ville.

La Cyclonudista a pour but de sensibiliser l'opinion publique et la classe politique à la protection des usagers faibles en ville, mais aussi à la qualité de vie dans les centres urbains. Cet événement revendicatif et festif a pour but de réclamer plus de sécurité pour les cyclistes en ville (création de plus de pistes cyclables, partage équitable de l'espace entre cyclistes et automobilistes, etc.), une diminution de la pollution et des nuisances sonores, ainsi que la mise en place de la gratuité des transports en commun. Les participants sont donc venus à vélo, mais aussi nus, en référence à la fragilité que ressentent les cyclistes face au trafic automobile urbain. (Belga)