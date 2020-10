Vers une Belgique confédéraliste d'ici 2030? La réponse du président du CD&V

Joachim Coens, le président du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand, était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Il a notamment confié sa vision de la Belgique d'ici dix ans.

Pascal Vrebos: Pensez-vous qu'une Belgique très confédéraliste existera d'ici 2030 et qu'elle apportera le bien-être aux citoyens?

Joachim Coens: Mais je pense que oui. Je pense que la Belgique va être là en 2030, mais organisée d'une autre manière. Et je pense que c'est très intéressant qu'on va maintenant avoir sans tabou ce débat sur comment notre gouvernement peut être plus efficace. Avec les communautés, avec les régions, avec le fédéral. Et ça c'est très important.

Pascal Vrebos: Donc on va régionaliser, mais on peut aussi refédéraliser? Ça je trouve que ce n'est pas très clair du côté du CD&V.

Joachim Coens: Moi je trouve que c'est très clair pour nous. On va renforcer les entités fédérées (ndlr: régions et communautés), c'est ce qui est important, avec les soins de santé, etc.

Pascal Vrebos: Et l'inverse aussi? Pour que ça marche mieux?

Joachim Coens: On va voir pour le pouvoir d'influence, comment on peut faire. Donc c'est un débat ouvert, mais c'est surtout… Par exemple les soins de santé…

Pascal Vrebos: Oui, moins de ministres? Parce qu'on a vu que ça ne marchait pas avec les neuf ministres. Refédéralisons?

Joachim Coens: Non, pas du tout. Il faut grouper ça le plus proche des gens. C'est ce qui est important pour nous.