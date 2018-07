World Triathlon Series - La Française Cassandre Beaugrand à la fête à Hambourg, Claire Michel 24e

(Belga) La Française Cassandre Beaugrand a fêté de digne manière la fête nationale de son pays en décrochant son premier succès en World Triathlon Series féminines, samedi à Hambourg, en Allemagne. La jeune espoir, 21 ans, a remporté cette 5e étape de WTS, disputée sur le format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied) en 58:06. Seule Belge engagée, Claire Michel s'est classée 24e, à 1:49 de Beaugrand.

La Française a profité de sa rapidité en course à pied pour s'imposer avec 30 secondes d'avance sur l'Allemande Laura Lindemann (58:36) et 31 secondes sur l'Américaine Katie Zaferes (58:37). Seulement 46e à la sortie de l'eau, Claire Michel a dépassé deux dizaines de concurrentes lors des deux autres disciplines, réalisant le 5e chrono pour les 5 derniers kilomètres à pied (16:20). Plus tôt dans l'après-midi, Marten Van Riel s'était classé 7e de la course masculine, remportée par le champion du monde en titre espagnol Mario Mola. Jelle Geens avait fini pour sa part 12e, les deux Belges poursuivant ainsi leur collecte de points en vue de la qualification olympique pour Tokyo. Dimanche, la Belgique participera également au relais mixte, nouvelle discipline inscrite au programme des JO de 2020 au Japon.