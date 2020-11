Coronavirus en Belgique: les contrôles techniques restent-ils ouverts?

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un "confinement plus sévère", évoquant "des mesures de la dernière chance" pour tenter de ralentir la pandémie, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.

Le comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un "confinement renforcé", selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Ce sont les "mesures de la dernière chance", a-t-il averti. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre.

Depuis ses nouvelles annonces, vous êtes nombreux à nous interroger via le bouton orange Alertez-nous. "Est-ce que les contrôles techniques (automobile) restent ouverts ? Aucune info à ce sujet", écrit Xavier.

Les contrôles techniques pourront bel et bien rester ouverts selon l'arrêté ministériel publié ce 1er novembre. Ils font partie des "commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population".

Les nouvelles mesures prendront effet ce lundi 2 novembre à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre. Elles prévoient notamment la fermeture des commerces non-essentiels pour au moins un mois et l'obligation de recourir au télétravail lorsque cela est possible.