"Consolider les berges": cinq mois après les inondations, des bénévoles replantent des arbres le long de la Vesdre

Des bénévoles replantent des arbres le long de la Vesdre. La rivière a été frappée par les inondations cet été. Il y a deux objectifs à cette opération: solidifier et stabiliser les berges mais aussi reverdir le paysage sur plusieurs kilomètres.

Ce vendredi matin, ils étaient une quinzaine de bénévoles, bêches à la main, pour replanter des arbres le long de la Vesdre. 200 plantes vont recouvrir cette berge longue de plusieurs centaines de mètres au total. Pour les bénévoles, c'est important de participer. "Dès qu'on nous appelle pour aller planter une haie, on est les premiers à donner un coup de main", dit Morena, une pensionnée présente sur place. "Que ce soit un fermier, un agriculteur bio ou n'importe qui."

C'est un travail de fourmi

La plupart des arbres viennent de la région. Les futures racines vont permettre de solidifier les berges qui ont été en grande partie détruites par les inondations. "C'est un travail de fourmi", explique un bénévole. "C'est important de consolider les berges." Florence Hauregard, coordinatrice du contrat de Rivière Vesdre pense également à l'aspect visuel "pour la population". Pour elle, ça aidera également la biodiversité, la nature à reprendre plus rapidement sur ces berges.

Certains bénévoles viennent de loin

Mais le travail est colossal car des dizaines de kilomètres de berges ont été abîmés. Elles sont aujourd'hui complètement nues, sans aucune végétation. L'aide d'un maximum de monde est donc nécessaire. Certains bénévoles viennent d'ailleurs de loin pour aider. "On a été un peu moins touché", indique Thibault, un Namurois. "On a eu quelques cours d'eau impactés mais moins qu'ici. Et donc ça nous semblait normal de venir un peu aider nos collègues un peu plus lointains."

D'ici le mois de mars, plus de 2000 arbustes seront plantés au bord de l'eau.