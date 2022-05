"Un sort incertain et inhumain": les évêques de Belgique appellent à la régularisation des sans-papiers

Les évêques de Belgique ont appelé mardi à ne pas oublier les sans-papiers. À travers une déclaration partagée à la presse et un clip-vidéo, les évêques veulent ainsi attirer l'attention sur ces personnes invisibilisées qui "font partie de notre société et méritent un sort plus juste que l'oubli" à la suite de l'élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens.



L'appel lancé par les évêques de l'Église catholique dénonce le manque de considération dont sont victimes les sans-papiers arrivant sur notre territoire ainsi que "les conditions de survie et d'insécurité qui défient toute dignité humaine". Le communiqué plaide aussi pour "un accès effectif aux prestations sociales et aux services essentiels" qui serait bénéfique pour le "le vivre ensemble de toute notre société".

Au-delà de la solidarité humaine, les évêques de Belgique avancent des arguments tels que la lutte contre l'exclusion, la cohésion communautaire ou encore l'accès au marché du travail répondant aux besoins des métiers en pénurie. De plus, ils vont plus loin en prescrivant des "réponses structurelles face au défi sociétal qui est celui de l'accueil de la diversité dans la dignité".

Ces propositions sont notamment l'établissement de nouvelles voies d'accès légales pour la migration, davantage de souplesse dans les demandes de régularisation, un meilleur accompagnement lors du renouvellement des statuts de séjour et de nouvelles catégories de statuts de séjour pour des cas particuliers.

Le communiqué rappelle que "le sort des près de 150.000 personnes en situation irrégulière reste incertain et inhumain" avec la législation actuelle et défend également la mise en place "d'une approche innovante, humaine et efficace à l'égard des personnes qui reçoivent un ordre de quitter le territoire". Cette communication apparait dans un contexte d'accueil massif de réfugiés ukrainiens dont les évêques se félicitent tout en rappelant leur message : "N'oubliez pas les sans-papiers".