1 amoureux sur 10 ne sait pas lire ou écrire: une asbl les aide à rédiger leurs mots d'amour

Il y avait de l'amour dans l'air, mercredi, dans le hall d'entrée du CHR du Val de Sambre à Auvelais. L'asbl Lire et Ecrire a occupé les lieux une bonne partie de la journée. Comme chaque année, une équipe est venue sensibiliser le grand public à l'alphabétisation. Des écrivains publics étaient présents pour aider ceux qui le désiraient à rédiger des mots d'amour ou d'amitié. Carine les a notamment sollicités.





Une activité ludique pour sensibiliser à l'alphabétisation et aux différents services de l'asbl Lire et Ecrire. Sarah Pierard y est responsable de projets.

"1 adulte sur 10 a des difficultés pour lire et pour écrire", rappelle la responsable. "Le grand public est souvent très surpris quand on cite ce chiffre", note-t-elle. Et contrairement à une fausse idée très répandue, il ne s'agit pas uniquement des personnes d'origine étrangère, souligne-t-elle : "En Belgique, il y a des jeunes, encore aujourd'hui, qui quittent l'enseignement obligatoire sans maîtriser les compétences de base".