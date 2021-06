10 enfants de moins de 10 ans hospitalisés en Ecosse "pour le covid": Yves Van Laethem rassure

En Ecosse, 10 enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés au cours des derniers jours. Devrions-nous surveiller cela aussi ? Yves Van Laethem a donné une réponse en plusieurs temps.

"Pour commencer, il n'y a actuellement aucune preuve d'une réelle augmentation du nombre d'enfants qui sont hospitalisés. On sait que la proportion des hospitalisations, dans les pays occidentaux, a été fortement modifiée par le fait que la vaccination a d'abord touché les personnes les plus âgées. Donc tout d'un coup, proportionnellement, il y a tout d'un coup un peu plus d'enfants, même si c'est le même nombre qu'au préalable".

"Deuxième point: nous n'avons aucun élément qui nous permet de dire que ces hospitalisations étaient liées à une infection du covid lui-même. En réalité, ils étaient hospitalisés pour des petits accidents de la vie, car elle a repris son cours, les jeux, etc… On peut donc se casser une jambe, ou avoir vu son opération être reportée depuis plusieurs mois. Donc ça fait augmenter le nombre d'enfants hospitalisés avec un test covid positif, sans que ce soit lié au covid. Et il n'y a aucune preuve pour l'instant que ces hospitalisations soient liées à un des variants, entre autre ce fameux variant dit indien, qui s'appelle maintenant delta".

"Autre évidence: il n'y a aucun signe en Belgique qui nous montrerait une augmentation au niveau pédiatrique ces dernières semaines. On considère que dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans, les hospitalisations constituent 0,6% du total des hospitalisations covid, et que pour les 6 à 19 ans, il s'agit de 1,9%. Ceci correspond aux chiffres qu'on connaissait au préalable".