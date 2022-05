14e Gala Jean-Marc Renard - Quentin Gomes champion de Belgique des welters en moins d'un round

(Belga) Il n'a pas fallu trois minutes à Quentin Gomes pour s'emparer du titre vacant de champion de Belgique des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), samedi soir lors de 14e édition du gala Jean-Marc Renard, au Hall Omnisports Robert Collignon d'Amay.

Le champion de la Ligue Francophone et IBF Youth, 23 ans, toujours invaincu en 14 combats, tous victorieux, a en effet mis k.o au premier des dix rounds, d'une impitoyable gauche au corps, son adversaire flandrien Hakim Ben Ali (22 victoires, 8 défaites). L'arbitre Brahim Ait Aadi n'a même pas compté l'ex-champion de Belgique des poids légers et des super plumes de 34 ans, qui n'était plus monté sur un ring depuis le 11/11/2019 à Ostende, où le Français Bibi Ondua n'avait pas tenu deux rounds. Gomes s'est notamment entraîné avec Farouk Kourbanov, qui prépare lui la défense de son titre de champion d'Europe EBU des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) contre le Britannique Zelfa Barrett, le 4 juin à la Motorpoint Arena de Cardiff. Anthony Loffet est pour sa part devenu champion de la Ligue francophone des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) au cours de la même réunion. Loffet (24 ans, 8 victoires, 1 défaite) a en effet battu aux points en huit rounds, Angelo Turco (30 ans, 8 victoires, 25 défaites et 2 nuls). Deux des trois juges seulement, Daniel Van de Wiele (77-75) et Hayachi Sennouni (77-76), l'ont pointé vainqueur, ce qui n'a pas été le cas d'Angel Garcia (75-77). La réunion honorait la mémoire de Jean-Marc Renard (40 victoires, 4 défaites et un nul), natif d'Amay, huit fois champion d'Europe EBU des plumes (2x) et des super plumes (6x), décédé à l'âge de 52 ans le 27 août 2008 à Erneuville. (Belga)