150.000 doses de vaccin Moderna à la poubelle en Wallonie en janvier: que s'est-il passé?

150.000 doses de vaccin sont parties à la poubelle en Wallonie le mois dernier. Il s'agit de doses du vaccin Moderna qui étaient arrivées à leur date de péremption.

La Wallonie a surestimé les administrations de troisièmes doses. Les autorités pensaient que les citoyens se présenteraient massivement, de nombreuses doses ont donc été décongelées. Mais les citoyens ont moins bien répondu à l'appel qu'espéré.

"La grosse vague déferlante d'infections Omicron, qui fait que de nombreux citoyens ne se présentent pas dans les centres de vaccination parce qu'ils sont infectés, parce qu'ils sont en quarantaine ou parfois aussi parce qu'ils estiment que ce n'est plus nécessaire d'avoir cette dose de rappel", explique Sabine Stordeur, responsable de la task force vaccination.

Moins "populaire" que Pfizer

Elle épingle une seconde explication, plus spécifique à la Wallonie : "Le vaccin Moderna est un peu moins populaire que le vaccin Pfizer. Et donc les citoyens wallons, quand ils entendent qu'ils recevront une dose de rappel de vaccin Moderna tournent parfois les talons à la porte des centres de vaccination", explique encore la spécialiste.

Pourquoi ces vaccins ne sont-ils pas envoyés dans des pays pauvres ?

150.000 doses de vaccin jetées au mois de février, c'est du gâchis. Le mécanisme Covax n'a pas pu être enclenché, puisqu'il n'est utilisé que lorsque les vaccins ne sont pas encore arrivés en Belgique. 11 millions de doses ont d'ailleurs déjà été données par notre pays via Covax. Mais une fois sur notre territoire, offrir ces doses est plus compliqué.

"Une fois qu'elles sont sur le territoire en Belgique, nous pouvons encore les réadresser via un autre mécanisme, ajoute Sabine Stordeur. Là aussi nous utilisons un maximum les possibilités et nous avons déjà envoyé plus 800.000 doses via ce mécanisme. Mais pour que cela marche, il faut que les doses ne soient pas encore dégelées et que leur durée de validité soit au moins de 3 à 6 mois pour permettre aux pays destinataires de lancer leur campagne de vaccination".

1.400.000 adultes vaccinés avec deux doses doivent encore recevoir la troisième en Belgique. A Bruxelles, 170.000 personnes perdront leur CST le premier mars. En Wallonie, cela concerne 400.000 personnes.