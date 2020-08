80 vélos sont volés chaque jour en Belgique: quelles précautions faut-il prendre?

En 2019, on a dénombré plus de 30.000 vols de vélos en Belgique. Voici quelques conseils pour éviter ce genre de mésaventure.

"Oui j'ai peur qu'on vole mon vélo parce que on m'en a déjà volé trois", confie Vadim. Il fait partie des milliers de personnes qui se sont fait voler leur vélo ces derniers mois. "Apparemment ils ont même eu des images des voleurs mais ils n'ont pas su retrouver quoi que ce soit", raconte-t-il. Lassé, Vadim préfère revendre le sien. On compte plus de 80 vols de vélo par jour en Belgique pour 2019. Il n' existe pas de cadenas infaillible. L'association qui représente les cyclistes conseille de multiplier les antivols.



"Ici j'ai un cadenas en U, qui est un cadenas classique qui est vraiment recommandé et puis j'ai également un fer à cheval, c'est une attache rapide qui permet vraiment de bloquer et de sécuriser la roue arrière et j'ai également une chaîne. C'est des cadenas qui nécessitent du matériel différent pour les voleurs. Il prendra plus de temps en tout cas à voler le vélo", raconte Florine Cuignet, chargée de projet au GRACQ, Les Cyclistes Quotidiens.



Il faut choisir des cadenas lourds car plus efficaces. Autres outil permettant de lutter contre le trafic de ces vélos dérobés, cet autocollant avec un QR code ça fait l' identifiant unique n' importe qui peut vérifier que s' il rachète le vélo le vélo n' est pas voler donc si j' ai un petit Qr Code: "Grâce à cet identifiant unique, n'importe qui peut vérifier que s'il rachète le vélo, le vélo n'est pas volé", explique Florine Cuignet.

Vous pouvez commander cet autocollant sur le www.mybike.brussels. Dernier conseil : toujours attacher son vélo à un arceau et dans un endroit fréquenté.