À 5 ans, le fils de Laura participe à un concours de beauté: "Pour moi l'important, c'est qu'il soit vu et reconnu"

Avec sa tête toute blonde et son sourire charmeur, Laura n’a aucun doute sur la victoire de son fils. Elle nous explique les raisons qui l'ont poussée à inscrire Enoah.

"C’est toi le vainqueur !" s’exclame Laura en riant. Enoah, 5 ans, participe au concours Top Model Belgian Kids Academy. Une première pour le petit Flémallois et sa maman, aide-soignante dans une maison de repos. "J'ai envoyé ma candidature un peu par hasard en apercevant une annonce sur Facebook" explique-t-elle. "Résultat, Enoah a été sélectionné parmi 5000 candidats pour participer aux épreuves de sélection".

Cette compétition se présente comme "une véritable expérience professionnelle dans le milieu de la mode" selon le site internet dédié. En bref, il s'agit d'un concours de beauté pour les enfants âgés de 1 à 14 ans. Les participants apprêtés et maquillés comme de véritables mannequins en herbe, ne concourent pas seulement pour un titre. Ils espèrent aussi être repérés par une agence de mannequinat lors de la grande finale.

Un évènement amusant, selon Laura

Mais pour la mère et son fils, c'est avant tout une occasion de se retrouver ensemble lors "d'événements amusants". Il faut dire que les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour accueillir les candidats: strass, paillettes, et mascottes Disney assurent le show pour ces très jeunes enfants, dont certains seront amenés à travailler dans le milieu de la mode. "Il rencontre du monde et adore être pris en photo" explique Laura. "Et puis pour nous, c'est l'occasion de faire une activité dans nos moyens, et en accord avec mes disponibilités".

La jeune maman ne cache pas que le réel objectif du concours lui échappe. La possibilité qu'Enoah puissent décrocher un contrat au sein d'une agence lui semble très floue. "Cet aspect-là est un gros point d'interrogation pour moi", explique-t-elle un peu confuse.

Pour moi l'important c'est qu'il soit vu et reconnu

Cours de défilé et shooting photos jalonnent désormais l'emploi du temps de la petite famille. Âgé d'à peine 5 ans, le petit garçon parade et prend volontiers la pose durant notre interview.

Objectif victoire pour Enoah et sa maman

Pour Laura, l'objectif est clair: la victoire ou rien. D'un caractère fonceur, la maman met tout en œuvre pour que son fils réussisse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Pour accéder à la demi-finale, Enoah doit obtenir un nombre suffisant de votes du public. Pour cela, Laura a prévu de distribuer des flyers, et a même commandé un T-Shirt "Votez pour moi" qu'elle fera porter à son fils dans une galerie commerciale pour assurer sa promotion.

Et Enoha dans tout ça ? Le petit garçon semble très enthousiaste, non pas de remporter la compétition, mais plutôt à l'idée de voyager. En effet, chaque année la finale prend place sur l'île de Tenerife, en Espagne. "Je veux prendre l'avion, puis le train, puis le bateau", assène-t-il plein d'enthousiasme.

Des concours de beauté illégaux en Belgique

Depuis longtemps décriés, les concours de beauté pour enfants divisent l'opinion. Accusés d'hypersexualiser les mineurs d'âges, d'être nocifs pour leur éducation, et de comporter de nombreuses dérives, ces concours sont théoriquement interdits en Belgique depuis 2016 (voir cet article du journal Le Soir). Cela peut être considéré comme du travail, or les moins de 15 ans ne peuvent pas travailler.

D'autres n'y voit aucun mal comme Laura, qui reste imperméable à la critique et assume son choix. "Je suis quelqu'un de positif. Tout ce que je peux avoir de négatif, je parviens à le transformer en positif" explique-t-elle, un peu surprise d'apprendre la controverse suscitée par ce type d'événements. "Comme toutes les petites filles, j'aurais aimé faire un concours de beauté" confie-t-elle. "J'aurais bien aimé qu'à son âge, mes parents fassent la même chose et me mettent en avant"

Il y a deux ans, voici à quoi ressemblait la finale de ce concours :