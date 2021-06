À partir du 9 juin, les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR selon BFM TV

Le média français rapporte qu'à partir du 9 juin, les Européens vaccinés ne devront plus présenter un test PCR pour pouvoir accéder au territoire.

Le 1er juillet doit entrer en vigueur le certificat covid européen qui permettra de voyager au sein de l'UE, fruit d'un accord entre les États membres le 21 mai. Pourront le détenir les personnes vaccinées contre le covid-19, celles disposant d'un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi que les personnes qui disposent d'anticorps parce qu'elles ont été contaminées jusqu'à six mois auparavant.

Selon des informations rapportées par BFM TV, à partir du 9 juin, tous les Européens vaccinés pourront entrer en France sans réaliser de test PCR. À présent, toute personne désireuse d'entrer sur le territoire français doit présenter un test PCR datant de moins de 72h. Selon BFM TV, dès le 9 juin, cette condition ne sera concernera plus que les Européens qui n'ont pas encore été vaccinés.

Une autorisation étendue à certains pays hors Europe

Toujours selon le média, il faudra avoir reçu l'un des 4 vaccins reconnus en Europe: Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. On ignore cependant si une seule dose suffira ou s'il faudra avoir reçu de ces deux doses pour être exempté de test PCR. Cette autorisation s'étendra pour certains pays hors Europe tels qu'Israël, le Japon et l'Australie. À l'heure actuelle, l'exécutif n'a pas encore annoncé cette mesure.

En Belgique, se tient aujourd'hui un comité de concertation. Les autorités devront déterminer les modalités de mise en œuvre du système sur son territoire, notamment qui peut être considéré comme vacciné (à partir de la première ou de la deuxième dose) et comment les tests PCR seront offerts.

2 milliards de doses administrées dans le monde

Plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, selon un bilan réalisé ce jeudi, et plusieurs Etats ont décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 12 ans, tandis que les ministres de la Santé du G7 se réunissent pour discuter du partage des doses avec les pays pauvres. Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 215 pays ou territoires, moins de six mois après le début des premières campagnes de vaccination en décembre 2020, d'après ce comptage de l'AFP reposant sur des sources officielles.

Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.



Dans le peloton de tête figurent également des pays comme le Canada (59% de la population y a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili (56,6%) et les Etats-Unis (51%), tandis que dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été administrées à 39% de ses habitants.