Après l'affaire Chovanec, Ahmed Laaouej fustige la police aéroportuaire: "Dépenses somptuaires, alcool, prostitution, il y a un problème!"

Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre était l'invité de Bel RTL ce mardi matin. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley et revenait sur l'affaire Chovanec, ce ressortissant slovaque décédé après son interpellation musclée à l'aéroport de Charleroi en 2018.

L'affaire Chovanec s'invite au parlement. Une commission conjointe justice-intérieur se réunit à 10h15. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice Pieter de Crem et Koen Geens seront interrogés. 26 questions sont prévues.

Ahmed Laaouej a expliqué vouloir faire toute la lumière sur les faits: "Ce qu'on souhaite comprendre d'abord, c'est la lenteur, évidemment. Cela fait plus de 2 ans. On nous explique aujourd'hui que le SPF Affaires étrangères était au courant, puisque le problème s'est rapidement mué en incident diplomatique. La Slovaquie avait en effet déposé plainte et là on apprend que le numéro 2 de la police fédérale dit n'avoir pas été informé. Comment une information aussi importante a pu lui échapper? Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes au niveau de la police aéronautique. C'est du reste pourquoi, nous voulons un audit général et en profondeur sur la police aéronautique. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé et il nous faut toute la lumière."

Le Chef de groupe PS a alors cité que ce service connaissait des problèmes à répétition: "Il y a des abus, des dépenses somptuaires dans des opérations de rapatriement

à l'étranger, des dépenses d'alcool et on parlait même de prostitués. Il y a clairement un problème dans ce département."

Concernant la policière qui a fait le salut Nazi, Ahmed Laaouej, interrogé sur les sanctions de la jeune policière estime qu'elle a commis une "faute grave": "Est-ce qu'on peut admettre que l'un de nos agents fasse le salut Nazi? C'est totalement inacceptable!"

Il a demandé la tenue de cette commission conjointe et souhaite également un audit complet de la police aéronautique.