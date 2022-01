Après les congés, comment reprendre de bonnes habitudes de sommeil?

Après deux, voire trois semaines de congés, comment reprendre le chemin du travail ou de l'école ? Albert Lachman, somnologue aux Cliniques de l'Europe, était sur le plateau du RTLINFO 13H pour répondre aux questions de notre journaliste Antoine Schuurwegen.

Quand les enfants doivent-ils reprendre un rythme de sommeil habituel ?



On pourrait déjà s'y mettre et leur proposer de se coucher un peu plus tôt que pendant les vacances, de se lever un peu plus tôt, d'organiser aussi leur future reprise. Notamment mettre en ordre leur cartable, leur cours pour qu'ils soient préparer psychologiquement à la reprise. On pourrait déjà s'y mettre.

Il y a un délais où c'est intéressant de le faire ? Pas juste commencer le dimanche soir ?



Oui, c'est certainement intéressant de s'y prendre plus tôt. Il n'y a pas un délais strict pour les enfants qui s'adaptent assez rapidement. Mais quelques jours, c'est intéressant. D'autant plus si l'enfant a dormi à toutes les heures comme on dit, il faut le remettre un peu à la page.

La lumière joue un rôle important dans notre sommeil. Avec le temps gris actuel, comment fait-on pour absorber de la lumière et pour pouvoir justement mieux dormir ?



C'est pas étonnant que la fête de Noël est une fête de lumières parce qu'on est en recherche de lumière dans cette période où la luminosité ambiante est très faible. Or notre horloge biologique est très influencée par la lumière ambiante. Et la lumière externe. Et donc on est en hibernation, en repli sur soi pendant cette saison automnale et hivernale. Et ça contrarie évidemment notre tonus à la vie. L'exposition à la lumière est un point très important pour maintenir l'horloge biologique et nos rythmes veille, sommeil. Donc c'est une très bonne période pour s'exposer largement à la lumière du jour le matin et s'il n'y a toujours pas de lumière quand on se lève, bien allumer l'éclairage de la maison, c'est déjà ça.

L'éclairage artificiel fonctionne aussi ?

Oui, évidemment moins que l'éclairage naturel du soleil mais déjà peut aider. Même l'éclairage d'un poste de télévision peut influencer notre horloge biologique. Faiblement mais tout de même. Donc bien s'exposer le matin à la lumière et diminuer plus l'exposition plus on avance dans la journée. Ça va entraîner l'horloge biologique.



Si on est encore un peu fatigué, est-ce qu'il vaut mieux faire des grasses matinées dans les jours qui viennent jusque dimanche pour emmagasiner des réserves de sommeil pour la reprise ?



Ça pourrait paraître logique mais je pense que la nature humaine n'est pas faite comme ça parce que la capacité d'emmagasiner au préalable n'existe pas. On pourrait imaginer qu'on récupère d'une dette. Et on a eu des dettes avec le réveillon. Mais avant l'âge de 40 ans, on récupère assez vite. Donc faire une grasse matinée va aider la personne à récupérer rapidement. Malheureusement, après l'âge de 40 ans, ces capacités de récupération diminuent très fort. Et la grasse matinée est très difficile à faire déjà. Et ne permet pas tout à fait de récupérer la dette.



On parle souvent de sommeil réparateur, c'est quoi ?



Dans la physiologie humaine, c'est le sommeil lent, profond, qui assure la réparation des tissus et la récupération. Et ce sommeil lent a lieu dans la première partie de la nuit. Donc il faut surtout ne pas se priver d'aller dormir tôt et de pouvoir récupérer. Notamment au réveillon, on a exceptionnellement été dormir très tard. On a raté les premières heures de la nuit, ce qui créé la dette de sommeil. Et on va se rendre compte qu'on est en manque, en dette, parce qu'on est tout simplement fatigués la journée.