Après une loge maçonnique, l'Église s'exprime au sujet des migrants: voici son "guide pour accueillir un réfugié" (vidéo)

L'Église catholique de Belgique prend part au débat à propos des migrants et du projet de loi sur les visites domiciliaires, quelques semaines après que des francs-maçons d'une loge du Droit Humain ont adressé une lettre à ce sujet à certains députés. Le message de l'Eglise est néanmoins d'un autre genre puisque l'institution publie une brochure qui explique comment bien accueillir les réfugiés.

L’évêque de Liège entre dans le débat des migrants. Monseigneur Jean-Pierre Delville est opposé au projet de loi sur les visites domiciliaires. "Il y a une sensibilité des Chrétiens à ce que l'étranger soir respecté, que la personne qui l'accueille puisse aussi être respectée et que le domicile de cette personne soit respecté également. Je crois que c'est très important qu'il y ait cette sensibilité-là dans les églises et que les évêques la développent également", explique Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.





Un guide édité

À Bruxelles, le vicariat de l’archevêché a publié une petite brochure dont le titre est "Réfugiés : comment mieux les accueillir?" "On a voulu vraiment insister de la part de l'Église comme le pape le fait et comme les évêques le font depuis deux ans en disant 'Oui il faut pouvoir accueillir les réfugiés'. Et on veut les accueillir le mieux possible et donner de bons moyens pour qu'on ne perde pas de temps. Ça c'est l'acte que nous venons de faire", Tommy Scholtès, porte-parole de l’archevêché de Malines-Bruxelles

Il faut dire que depuis des mois, soir après soir, des citoyens hébergent des migrants. Le projet de loi sur les visites domiciliaires les a choqués. La fronde s’est emparée des partis d’opposition, de quelques membres du MR, des juges d’instruction, des constitutionnalistes, d’une loge franc-maçonnique et aujourd’hui de l’église belge.

Le projet de loi, pour l’heure, est dans les mains du Premier ministre qui veut prendre le temps de la réflexion.