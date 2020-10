Monseigneur Jean Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles, et Mohamed Belabed, conseiller de la Fédération des Mosquées de Bruxelles, se sont rencontrés samedi après-midi, à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Cette réunion visait à dénoncer, d'une même voix, l'assassinat de plusieurs personnes dans une église à Nice à jeudi. Les deux représentants religieux ont rappelé l'importance de se respecter les uns et les autres, quelles que soient les croyances.

L'évêque Jean Kockerols et plusieurs représentants de la Fédération des Mosquées de Bruxelles, dont le président, Abdelbassir Mimouni, et le conseiller, Mohamed Belabed, se sont rencontrés autour d'un café samedi après-midi, à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, avant de prononcer deux discours à l'unisson. "On ne peut tuer quelqu'un au nom de Dieu! Nous croyons en un Dieu de la vie, un Dieu dont la personne humaine est la plus belle de ses créations. Quels que soient les motifs, on ne peut tuer au nom de Dieu. Nous avons été témoins d'actes horribles en France ces jours-ci. La société civile est horrifiée. Les autorités de l'Etat réagissent. Mais il convient que les responsables religieux réagissent aussi, avec fermeté, avec clarté, ensemble", a déclaré l'évêque, saluant l'initiative de la Fédération des Mosquées de Bruxelles de le rencontrer ce samedi.

Être citoyens travaillant au bonheur de tous, dans la paix et pour la paix

"Chrétiens et musulmans veulent réaffirmer ensemble leur désir de se respecter. Au coeur de notre attitude, il y a le respect de l'autre, en son humanité, en sa dignité unique, quelles que soient nos différences. Chrétiens et musulmans veulent réaffirmer ensemble leur désir de se rencontrer. La nécessaire rencontre, pour apprendre à toujours mieux se connaître, à se parler, à s'écouter. Chrétiens et musulmans veulent réaffirmer ensemble leur désir d'être responsables dans la cité et le monde, notre maison commune, d'être citoyens travaillant au bonheur de tous, dans la paix et pour la paix", a ajouté l'évêque Jean Kockerols.

Un acte abject, horrible et inhumain qui ne peut et ne pourra aucunement être lié à l'Islam

"Nous tenions, dans ces moments difficiles, en tant que représentants de la Fédération des Mosquées de Bruxelles et en tant que Belges de confession musulmane, à exprimer notre solidarité avec la communauté catholique et avec tous les chrétiens, suite à l'attaque perpétrée dans la basilique Notre-Dame à Nice et à l'assassinat de trois fidèles", a ensuite déclaré Mohamed Belabed.

"C'est un acte abject, horrible et inhumain qui ne peut et ne pourra aucunement être lié à l'Islam et aux musulmans. Nous dénonçons sans aucune ambiguïté ces actes terroristes barbares. Nous restons vigilants et attachés à la liberté de culte, à la pratique paisible des actes de foi, loin des idéologies meurtrières. Nous continuons sans relâche à contribuer de manière commune à la paix sociale et au vivre ensemble. Nous avons toutes et tous comme mission de favoriser l'entente cordiale entre nos concitoyens croyants et non croyants et d'appeler à la raison ceux et celles qui entretiennent des messages de haine et de mépris à l'égard des convictions des uns et des autres", a encore affirmé le représentant des mosquées.