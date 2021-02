Aurevoir A+ et A++: les labels énergétiques de vos appareils ménagers changent dès ce 1er mars

A partir de ce 1er mars, les labels énergétiques des appareils électroménagers changent. Fini les A+ ou A++ que vous voyez quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, l'Europe change les appellations. A quoi ressembleront-elles?

L'Union européenne met fin à cette bataille des "+". L'échelle de A+++ à D est remplacée par une échelle de A à G. "On a créé une catégorie unique qui est la classe A pour les produits qui consomment le moins et qui sont les plus efficaces et bons pour la planète, mais surtout pour le portefeuille", détaille Tinne Van Der Straeten (Groen), ministre fédérale de l'Energie, dans le RTLINFO 13H.

Ces nouvelles étiquettes s'accompagnent d'une nouvelle méthode de tests plus proche de l'utilisation réelle des appareils électroménagers: une machine à laver +++ plus pourrait donc être classée C, selon le nouveau label.

"Ce calcul prend tout en compte et rend le label plus informatif et plus simple", estime la Ministre. Dans un premier temps, ce nouveau label sera apposé sur les lave-linges, les écrans, les réfrigérateurs, les congélateurs et les lave-vaisselles. "Des autres produits vont suivre après un certain temps. Cette méthodologie qui est avant tout européenne et sera appliquée partout en Belgique", précise Tinne Van Der Straeten.

La consommation électrique des lave-linges a été divisée par trois en moyenne depuis l'introduction de ces labels énergétiques.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars